- Овчинников работал в РФС, где учил специалистов методике и прочему. У него есть харизма. Если его даже Комличенко боится и бегает. Для меня это правильная история - назначили человека, который знает "Локомотив". Но сегодня "Родина" была лучше. Они создали больше моментов.
При этом мы увидели характер "Локомотива". Они забили и уперлись, чтобы не пропустить, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
"Локомотив" с 14 очками занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре железнодорожники 29 ноября примут махачкалинское "Динамо".