- У Осипенко глупейшее удаление. Я даже не понимаю, почему динамовцы спорят.
Футболист такого уровня не может такие красные карточки привозить. Когда мяч стукнулся о газон, Осипенко должен был сыграть головой. Два раза стукаться не в РПЛ не дадут, Кордоба играл на чемпионате мира. Когда мы говорим о скорости игры, то это подразумевается. Мы стремимся играть на чемпионатах мира, Европы. А если бы это был Мбаппе? Он бы просто убежал - даже сфолить не успеешь, - сказал Радимов в эфире "Матч ТВ".
"Динамо" с 32 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Краснодар" располагается на четвёртой строчке, имея в активе 27 очков.