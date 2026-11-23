- На 42-й минуте матча бригада Кирилла Левникова приняла неверное решение, не зафиксировав фол и не удалив Осипенко. Они должны были увидеть фол. Кордоба аккуратно играет сзади в мяч, а дальше Осипенко по неосторожности бьет по ноге. Он лишил Кордобу возможности забить гол - он убегал бы один на один с вратарем. В игру отлично вмешался арбитр VAR Артем Федоров. Об опасной игре Кордобы мы не можем говорить. Да, он шел сзади, но аккуратно сыграл в мяч.
Итоговое решение судейской бригады было верное и правильное, - сказал Лапочкин в эфире "Матч ТВ".
"Динамо" с 32 очками возглавляет турнирную таблицу РПЛ. "Краснодар" имеет в активе 27 очков и занимает четвёртое место.