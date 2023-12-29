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Алаев: все должны понимать, кем, как и на каких основаниях может быть перенесён из-за непогоды матч РПЛ

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Президент РПЛ Александр Алаев ответил на вопрос о реформировании регламента для устранения размытых трактовок по "снежным матчам".
Фото: ФК "Ростов"
- Речь о том, что все должны понимать, кем, как и на каких основаниях может быть перенесён матч. Сейчас такой пробел в регламенте есть, никто не понимает за час до матча, будет ли матч сыгран. Решение принимает главный судья. Надо ему помочь и прописать алгоритм. Это должно быть понятное всем решение и на основании понятных всем критериев, - цитирует Алаева "РБ Спорт".

В ходе проведения матчей 17 и 18 туров Российской премьер-лиги в декабре 2023 года не раз возникала проблема возможного переноса матчей из-за непогоды, связанного с обильным выпаданием снега. Так, матч 17 тура РПЛ ЦСКА - "Ростов" (2:0) игрался на сильно заснеженном поле под постоянным снегопадом, решение о проведении игры было принято непосредственно перед её началом, при этом официальные лица высказывали разные версии того, кто именно принял это решение.

РПЛ Алаев
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