"В этом году разочаровала команда "Сочи". Недавно были серебряными призёрами чемпионата, но сейчас они сдали, находятся на последнем месте. Надеюсь, за оставшийся отрезок "Сочи" выправит ситуацию. "Спартак" ещё нестабильно играл в этом году. Пятое место — это не та позиция, на которой должны находиться красно-белые", - приводит слова Шавло источник.
"Спартак" закончил 2023-й год на пятой строчке с 30-ю очками в 18-ти турах РПЛ. Отставание от первого места, которое занимает "Краснодар" - 8 очков. "Сочи" же замыкает турнирную таблицу. В активе горожан всего 11 очков в тех же 18-ти турах. Отставание "Сочи" от спасительного 12-го места - также 8 очков. Чемпионат возобновляется для обеих команд 2-го марта выездными матчами с "Зенитом" и "Балтикой" соответственно.
Источник: "РБ Спорт"
Шавло: "Спартак" и "Сочи" - главные разочарования года
Экс-гендиректор "Спартака" Сергей Шавло назвал главные разочарования года в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"