Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Акрон
1 - 3 1 3
РостовЗавершен
Нижний Новгород
1 - 2 1 2
ЦСКАЗавершен
Спартак
2 - 1 2 1
РубинЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
КраснодарЗавершен

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Енисей
1 - 0 1 0
Арсенал ТулаЗавершен
Урал
2 - 0 2 0
КАМАЗЗавершен
Шинник
1 - 1 1 1
ТорпедоЗавершен

Карседо оценил игру "Спартака" в матче с "Рубином"

Рулевой "Спартака" Хуан Карлос Карседо подвёл итоги матча 29-го тура РПЛ с "Рубином".
Фото: ФК "Спартак"
Красно-белые одержали домашнюю победу со счётом 2:1, однако пропустили в компенсированное время второго тайма.

Наставник московской команды отметил, что остался доволен качеством игры, но посетовал на слабую реализацию созданных моментов.

- Не нужно было пропускать этот мяч в концовке. Я доволен тем, как команда сегодня играла, какой футбол мы показали. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали свои моменты, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".

После 29 туров "Спартак" с 51 очком располагается на четвёртой строчке таблицы чемпионата России. В последнем туре москвичи сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо".

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 8
  • Нравится
  • +8
  • Не нравится