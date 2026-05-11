Карседо оценил игру "Спартака" в матче с "Рубином"

Наставник московской команды отметил, что остался доволен качеством игры, но посетовал на слабую реализацию созданных моментов.
- Не нужно было пропускать этот мяч в концовке. Я доволен тем, как команда сегодня играла, какой футбол мы показали. Мы недостаточно хладнокровно реализовывали свои моменты, - сказал Карседо в эфире "Матч ТВ".
После 29 туров "Спартак" с 51 очком располагается на четвёртой строчке таблицы чемпионата России. В последнем туре москвичи сыграют на выезде против махачкалинского "Динамо".