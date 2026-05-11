"ПСЖ" принял решение по Шевалье - источник

Будущее Люка Шевалье в "ПСЖ" остаётся неопределённым.

Как сообщает L’Equipe, парижский клуб готов рассмотреть продажу французского голкипера в летнее трансферное окно, если получит подходящее предложение.



Источник отмечает, что сам футболист также может быть заинтересован в смене команды из-за нехватки игровой практики.



Вратарь перебрался в "ПСЖ" прошлым летом. За трансфер француза парижане заплатили 55 миллионов евро, однако закрепиться в основном составе игроку не удалось. По ходу сезона Шевалье уступил место в старте Матвею Сафонову.