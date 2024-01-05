Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Болонья
22:45
ДженоаНе начат

Кубок Англии

Новости
Брентфорд
22:15
ВулверхэмптонНе начат
Тоттенхэм
23:00
БёрнлиНе начат

Орлов - о том, вернется ли Вендел в "Зенит": клуб не намерен с ним расставаться

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Комментатор Геннадий Орлов порассуждал на тему возвращения Вендела в "Зенит" из отпуска.
Фото: ФК "Зенит"
"Есть ли уверенность, что Вендел вернется вовремя из отпуска? Во всяком случае, где-то неделю назад разговаривал с Александром Ивановичем Медведевым. И он мне сказал, что никаких предложений по Венделу нет. Но мы же помним и фразу Сергея Семака на пресс-конференции. Мол, никто не может гарантировать, что бразилец приедет на сборы в срок. Однако "Зенит" не намерен с ним расставаться", - цитирует Орлова "СЭ".

Напомним, что летом бразилец не вернулся в расположение клуба из отпуска в определенные даты из-за нежелания играть в России. Вендел перешел в "Зенит" из португальского "Спортинга" осенью 2020 года за 20 миллионов евро. В текущем сезоне полузащитник провел 18 матчей за петербургский клуб во всех турнирах и отметился 4-мя забитыми мячами и 6-ю результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока в 22 миллиона евро, что делает бразильца самым дорогим игроком российского чемпионата. После 18-ти туров "Зенит" занимает вторую строчку в турнирной таблице РПЛ и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Орлов Зенит Вендел
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится