Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Крылья Советов
2 - 2 (П 5 - 4) 2 254
ЛокомотивЗавершен

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
Лион
0 - 1 0 1
Сельта2 тайм
Мидтьюлланд
1 - 2 1 2
Ноттингем Форест2 тайм
Фрайбург
4 - 1 4 1
Генк2 тайм
Астон Вилла
23:00
ЛилльНе начат
Бетис
23:00
ПанатинаикосНе начат
Рома
23:00
БолоньяНе начат
Порту
23:00
ШтутгартНе начат

Мойзес отстранён от тренировок ЦСКА - источник

Защитник ЦСКА Мойзес отстранён от занятий с основной командой после конфликта с главным тренером.
Фото: ПФК ЦСКА
Сообщается, что защитник вступил в словесную перепалку с Фабио Челестини в раздевалке после матча с "Краснодаром". Причиной отстранения стало нарушение субординации.

По информации источника, команда поддержала главного тренера - об этом игроки заявили на тренировке.

Напомним, в той встрече бразильский защитник получил две жёлтые карточки за короткий отрезок и был удалён с поля. ЦСКА проиграл "Краснодару" со счётом 0:4.

ЦСКА с 36 очками идёт на пятой строчке в чемпионате России. В следующем матче команда дома примет махачкалинское "Динамо".

Источник: "Чемпионат"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +3
  • Не нравится