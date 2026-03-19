Сообщается, что защитник вступил в словесную перепалку с Фабио Челестини в раздевалке после матча с "Краснодаром". Причиной отстранения стало нарушение субординации.
По информации источника, команда поддержала главного тренера - об этом игроки заявили на тренировке.
Напомним, в той встрече бразильский защитник получил две жёлтые карточки за короткий отрезок и был удалён с поля. ЦСКА проиграл "Краснодару" со счётом 0:4.
ЦСКА с 36 очками идёт на пятой строчке в чемпионате России. В следующем матче команда дома примет махачкалинское "Динамо".
Источник: "Чемпионат"
Мойзес отстранён от тренировок ЦСКА - источник
Защитник ЦСКА Мойзес отстранён от занятий с основной командой после конфликта с главным тренером.
