Тренер дал понять, что сейчас важен каждый следующий матч.
- Нужно доставать лидеров, укреплять свои позиции в чемпионате. Есть конкретный матч в воскресенье, который надо выигрывать.
На данный момент железнодорожники удерживаются в числе претендентов на высокие места: команда набрала 41 очко и идёт третьей. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого на пять очков больше.
В следующем туре "Локомотив" встретится с "Акроном".
Галактионов определил цель "Локомотива" в РПЛ
Михаил Галактионов обозначил задачи "Локомотива" в чемпионате и подчеркнул, что команда продолжает борьбу за призовые места.
Фото: ФК "Локомотив"