Галактионов определил цель "Локомотива" в РПЛ

Михаил Галактионов обозначил задачи "Локомотива" в чемпионате и подчеркнул, что команда продолжает борьбу за призовые места.
Тренер дал понять, что сейчас важен каждый следующий матч.

- Нужно доставать лидеров, укреплять свои позиции в чемпионате. Есть конкретный матч в воскресенье, который надо выигрывать.

Нужно набирать очки. "Локомотив" является участником гонки лидеров, - цитирует Галактионова "СЭ".

На данный момент железнодорожники удерживаются в числе претендентов на высокие места: команда набрала 41 очко и идёт третьей. Лидирует в чемпионате "Краснодар", у которого на пять очков больше.

В следующем туре "Локомотив" встретится с "Акроном".

