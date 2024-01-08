"Маурисио любит "Краснодар", у него в этом клубе осталось много друзей, но в Россию он уже не вернётся. Перейра подписал контракт с "Насьоналем". Это клуб, в котором он начинал, здесь он и планирует завершить карьеру", - цитирует агента источник.
Маурисио Перейра выступал в составе "Краснодара" с февраля 2013-го по июль 2019-го года, после чего перебрался в МЛС, где играл за "Орландо Сити".
Всего в чемпионате России Перейра провел 154 игры. В них уругваец 23 раза отметился забитым мячом и еще 27 раз помог отличиться партнерам. С 1-го января Перейра присоединился к уругвайскому "Насьоналу" на правах свободного агента.
Источник: "Metaratings"
Агент: Маурисио Перейра любит "Краснодар", но в Россию он не вернется
Агент полузащитника Маурисио Перейры, известного по выступлениям за "Краснодар", Рикардо Каналс отверг вероятность возвращения своего клиента в чемпионат России.
Фото: официальный сайт "Краснодара"