Селюк: Гбамбле, возможно, покинет "Ахмат"

Агент футболиста "Ахмата" Нене Гбамбле Дмитрий Селюк заявил о возможной смене клуба своим клиентом.

Фото: официальный сайт "Ахмата"

"Нене, возможно, покинет "Ахмат". Посмотрим, как все будет складываться. Нене в том возрасте, когда ему надо играть, а не сидеть. Я сторонник того, чтобы мои футболисты приходили в клубы не ради денег, а ради футбола. Возможны варианты как с арендой, так и с полноценным уходом", - цитирует агента источник.



21-летний вингер в этом сезоне принял участие в 6-ти матчах РПЛ, в которых провел на поле суммарно 35 минут.



Первым европейским клубом в карьере Гбамбле был украинский "Рубикон", а в "Ахмат" он перешел в январе 2023-го года из словенского "Целе" в статусе свободного агента. Контракт ивуарийского футболиста с "Ахматом" рассчитан до июня 2026-го года. Transfermarkt оценивает Гбамбле в 300 тысяч евро.