– Удивлена, что “Спартак” так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента.
Отметим, что московский “Спартак” еще не вышел из отпуска. Красно-белые начнут тренировочные сборы 19 января.
Напомним, московский “Спартак” после после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 30 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице.
Источник: Metaratings
Салихова: заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал уроком для “Спартака”
Зарема Салихова, жена экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, считает, что этой зимой красно-белые поздно возвращаются из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"