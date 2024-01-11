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Салихова: заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал уроком для “Спартака”

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Зарема Салихова, жена экс-владельца “Спартака” Леонида Федуна, считает, что этой зимой красно-белые поздно возвращаются из отпуска.
Фото: ФК "Спартак"
– Удивлена, что “Спартак” так поздно выходит из отпуска. Видимо, заваленный отрезок после прошлогодних сборов не стал ни для кого уроком: ни для тренера, ни для менеджмента.

Отметим, что московский “Спартак” еще не вышел из отпуска. Красно-белые начнут тренировочные сборы 19 января.

Напомним, московский “Спартак” после после 18 туров чемпионата России по футболу имеет в собственном активе 30 очков. Коллектив Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице.

Источник: Metaratings

Спартак Салихова
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