"Надо сходить к психологу". Экс-футболист "Зенита" - о Соболеве

Он клоун, потому что маску надел в матче со "Спартаком", сейчас нырнул в матче с "Динамо". Чуть дотронулись — он сразу прыгнул. Надо сходить к психологу", - сказал Желудков.
В текущем сезоне 29-летний Александр Соболев принял участие в 29 матчах за "Зенит" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 9 забитых голов и добавил к ним три результативные передачи. В весенней части РПЛ форвард забил уже в трех матчах подряд.
Центральный нападающий выступает за петербургский клуб с августа 2024 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027-го.
Источник: "Чемпионат"