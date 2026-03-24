"Надо сходить к психологу". Экс-футболист "Зенита" - о Соболеве

Бывший игрок "Зенита" Юрий Желудков высказался о форварде петербуржцев Александре Соболеве.
Фото: ФК "Зенит"
"Пока у Соболева прет, он забивает почти в каждой игре. Нормально, пусть забивает.

Он клоун, потому что маску надел в матче со "Спартаком", сейчас нырнул в матче с "Динамо". Чуть дотронулись — он сразу прыгнул. Надо сходить к психологу", - сказал Желудков.

В текущем сезоне 29-летний Александр Соболев принял участие в 29 матчах за "Зенит" в чемпионате и Кубке России, в которых записал на свой счет 9 забитых голов и добавил к ним три результативные передачи. В весенней части РПЛ форвард забил уже в трех матчах подряд.

Центральный нападающий выступает за петербургский клуб с августа 2024 года. Его контракт с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2027-го.

Источник: "Чемпионат"

