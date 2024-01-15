Матчи Скрыть

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Аталанта
22:45
ФрозинонеНе начат

Официально: французский защитник Райан Сенхаджи перешел в "Факел"

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Воронежский "Факел" объявил о трансфере центрального защитника Райана Сенхаджи из клуба "Крумовград"
Фото: официальный сайт "Факела"
"Факел" подписал французского центрального защитника с алжирскими корнями Райана Сенхаджи. Трансфер футболиста обошелся "Факелу" в 100 тысяч евро. Ранее Сенхаджи выступал в чемпионате Болгарии за клуб "Крумовград".

Контракт с 26-летним защитником подписан до лета 2025-го года. В текущем сезоне Сенхаджи принял участие в 18-ти матчах во всех турнирах.

Источник: официальный сайт "Факела"

Факел Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится