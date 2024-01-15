"Факел" подписал французского центрального защитника с алжирскими корнями Райана Сенхаджи. Трансфер футболиста обошелся "Факелу" в 100 тысяч евро. Ранее Сенхаджи выступал в чемпионате Болгарии за клуб "Крумовград".
Контракт с 26-летним защитником подписан до лета 2025-го года. В текущем сезоне Сенхаджи принял участие в 18-ти матчах во всех турнирах.
Источник: официальный сайт "Факела"
Официально: французский защитник Райан Сенхаджи перешел в "Факел"
Воронежский "Факел" объявил о трансфере центрального защитника Райана Сенхаджи из клуба "Крумовград"
Фото: официальный сайт "Факела"