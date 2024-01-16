"Конечно, сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА. Такого уровня футболист — это большой плюс. Данил сильного уровня футболист и хороший парень", - приводит слова Газизова "Чемпионат".
В текущем сезоне Круговой принял участие в 18-ти матчах "Зенита" во всех турнирах и отметился 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 2 миллиона евро. Ранее Круговой выступал за "Уфу". Напомним, что "Зенит" после 18-ти туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Краснодара" на два очка. ЦСКА расположился на седьмой строчке с отставанием от лидера на десять очков.
Газизов: конечно, сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА
Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Данила Кругового из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"