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Газизов: конечно, сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА

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Генеральный директор махачкалинского "Динамо" Шамиль Газизов высказался о возможном переходе Данила Кругового из "Зенита" в ЦСКА.
Фото: ФК "Зенит"
"Конечно, сейчас Круговой пригодился бы ЦСКА. Такого уровня футболист — это большой плюс. Данил сильного уровня футболист и хороший парень", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

В текущем сезоне Круговой принял участие в 18-ти матчах "Зенита" во всех турнирах и отметился 2-мя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 25-летнего защитника в 2 миллиона евро. Ранее Круговой выступал за "Уфу". Напомним, что "Зенит" после 18-ти туров занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от "Краснодара" на два очка. ЦСКА расположился на седьмой строчке с отставанием от лидера на десять очков.

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