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Каррера считает, что сотрудничество Семака со Спалетти поможет российскому специалисту трудоустроиться в Италии

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Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что у Сергея Семака есть шансы поработать в итальянской Серии А.
Фото: ФК "Зенит"
- Как работа со Спаллетти может помочь Семаку в трудоустройстве в Италии?

- Она может стать для Семака дополнительным элементом, который поможет в будущем работать в Серии А.

Напомним, что Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом России, выигрывала Кубок России и становилась четырехкратным обладателем Суперкубка страны. Спалетти возглавлял петербургский клуб с 2009 по 2014 год, в это время Сергей Богданович являлся игроком "Зенита". После 18-ти туров текущего сезона действующий чемпион отстает от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" на два очка.

Источник: Sport24

Каррера Зенит Семак Спаллетти
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