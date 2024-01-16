- Как работа со Спаллетти может помочь Семаку в трудоустройстве в Италии?
- Она может стать для Семака дополнительным элементом, который поможет в будущем работать в Серии А.
Напомним, что Сергей Семак возглавляет "Зенит" с 2018 года. Под его руководством команда пять раз подряд становилась чемпионом России, выигрывала Кубок России и становилась четырехкратным обладателем Суперкубка страны. Спалетти возглавлял петербургский клуб с 2009 по 2014 год, в это время Сергей Богданович являлся игроком "Зенита". После 18-ти туров текущего сезона действующий чемпион отстает от лидирующего в турнирной таблице "Краснодара" на два очка.
Источник: Sport24
Каррера считает, что сотрудничество Семака со Спалетти поможет российскому специалисту трудоустроиться в Италии
Бывший главный тренер московского "Спартака" Массимо Каррера заявил, что у Сергея Семака есть шансы поработать в итальянской Серии А.
Фото: ФК "Зенит"