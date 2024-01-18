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“Локомотив” получит выплату за трансфер Севикяна в “Ференцварош”

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Московский “Локомотив” заработает на трансфере полузащитника Эдгара Севикяна из нижегородского “Пари НН” в венгерский “Ференцварош”.
Фото: РИА Новости
Сообщается, что “железнодорожникам” полагается выплата по механизму солидарности за переход полузащитника Севикяна из “Пари НН” в “Ференцварош”. Точная сумма будет определена позже. Отметим, что Эдгар – воспитанник “Локомотива”.

Вчера стало известно о том, что Севикян переходит с “Ференцварош”. За его трансфер “Пари НН” получит 1,2 млн евро.

Напомним, в нынешнем сезоне Севикян сыграл 24 матчах у составе нижегородцев. Ему удалось записать на свой счет семь забитых мячей.

Источник: “СЭ”

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