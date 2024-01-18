"Риччели — это хороший молодой игрок из Бразилии. Сделка может состояться, но, думаю, провернуть трансфер в ЦСКА дешево не получится. Мне кажется, 5 миллионов евро — мало за Риччели. Допускаю, что трансфер все-таки состоится, но сумма должна быть побольше", - сказал Барбоза.
Ранее СМИ сообщали, что ЦСКА готов приобрести 25-летнего бразильца за сумму 5 миллионов евро. В составе "Фамаликана" Риччели принял участие в 13-ти матчах текущего сезона во всех турнирах. Контракт центрального защитника с клубом рассчитан до лета 2027-го года. Сейчас "Фамаликан" занимает 7-е место в чемпионате Португалии с 22-мя очками после 17-ти туров.
Помимо основной позиции в центре обороны, Риччели также может сыграть на позиции правого защитника. Transfermarkt оценивает футболиста в 3 миллиона евро.
Источник: "Metaratings"
Барбоза - о трансфере Риччели из "Фамаликана" в ЦСКА: 5 миллионов - мало
Футбольный агент Паулу Барбоза отреагировал на слухи о переходе центрального защитника "Фамаликана" Риччели в ЦСКА.
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