- За первую часть сезона команде по десятибалльной шкале можно поставить семь или восемь. Не хватило побед, голов. Мы и в прошлом году навязывали борьбу "Краснодару" и "Зениту". Продолжим работать и пытаться побеждать, - передаёт слова Мелёшина РИА Новости.
Московский "Спартак" по итогам осенней части сезона-2023/2024 занимает пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги. Команда Гильермо Абаскаля набрала 30 очков в 18 матчах и отстаёт на 8 очков от лидирующего "Краснодара", на 6 очков от петербургского "Зенита" и на 2 очка от замыкающего тройку лидеров столичного "Динамо".
В Кубке России красно-белые набрали 12 очков в 6 матчах Пути РПЛ и вышли с первого места в 1/4 финала верхней сетки плей-офф, где в первом матче уступили на выезде "Оренбургу" со счётом 0:1.
Мелёшин: за первую часть сезона "Спартаку" по десятибалльной шкале можно поставить семь или восемь
Нападающий московского "Спартака" Павел Мелёшин оценил выступление красно-белых в осенней части текущего сезона.
Фото: ФК "Спартак"