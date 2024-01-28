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Главный скаут "Маккаби" Хайфа Бург: мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер Лесового

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Главный скаут "Маккаби" Хайфы Маор Бург высказался о сорвавшемся трансфере полузащитника "Динамо" Даниила Лесового.
Фото: ФК "Динамо"
"Даниил действительно покинул Израиль. Мы продолжаем попытки решить проблему с переводом средств за трансфер игрока", - приводит слова Бурга Sport24. Ранее сообщалось, что израильский клуб может заплатить за трансфер Лесового 1 миллион евро.

В текущем сезоне Лесовой принял участие в 13-ти встречах "Динамо" и отметился одной голевой передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 1,8 миллиона евро. Напомним, что "бело-голубые" после 18-ти сыгранных туров занимают третью строчку в турнирной таблице РПЛ и отстают от "Краснодара" на шесть очков. Команда Марцела Лички одержала победу над "Зенитом" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 1:0. 3-го марта "Динамо" сыграет с "Локомотивом" в рамках 19-го тура российского чемпионата.

Динамо Маккаби Хайфа Лесовой Российские трансферы
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