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Баринов - о российских игроках в Европе: не верю, что мы там никому не нужны

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Полузащитник "Локомотива" Дмитрий Баринов оценил вероятность переезда из чемпионата России в Европу.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Если сейчас проведу шикарную вторую половину чемпионата, забью несколько голов, отдам пару голевых - всё равно кто-то там нет-нет, да обратит на меня внимание. Не верю, что мы никому не нужны. Ведь и Захарян уехал, и Кузяев. Есть спрос на Чалова, на Тикнизяна, на других парней. Поэтому главная цель — показывать стабильную, хорошую игру. А там увидим", - поделился Баринов.

В текущем сезоне "Локомотив" занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России. В активе "железнодорожников" 31 очко после 18-ти туров. Отставание от "Краснодара", который идет на первом месте, составляет 7 очков. Дмитрий Баринов в первой половине сезона появился на поле в 16-ти матчах и забил 1 гол.

В летнее трансферное окно полузащитник Арсен Захарян перебрался в "Реал Сосьедад" из чемпионата Испании, а экс-игрок "Зенита" Далер Кузяев стал игроком французского "Гавра".

Источник: "Матч ТВ"

Баринов Локомотив
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