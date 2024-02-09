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Чорлука: Дзюба пришел, когда "Локомотиву" было очень тяжело и показал свои качества

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Экс-капитан "Локомотива" Ведран Чорлука поделился мнением о пользе, которую принес нападающий Артем Дзюба "железнодорожникам".
Фото: "Чемпионат"
"Дзюба в "Локомотиве" – это, конечно, хороший трансфер. Он пришёл тогда, когда "Локомотиву" было очень тяжело – играли плохо, результата не было. Такое имя и такой лидер были необходимы команде в тот момент. И Дзюба продемонстрировал все свои качества, которые показывал и раньше", - заявил Чорлука.

Артем Дзюба пополнил состав "Локомотива" в феврале 2023-го года после трех месяцев в составе турецкого "Адана Демирспор". На тот момент "железнодорожники" занимали 14-е место в турнирной таблице РПЛ и располагались в зоне стыковых матчей.

За год в составе "Локомотива" Дзюба принял участие в 33-х матчах, отметившись 12-ю голами и записав на свой счет 9 результативных передач. По итогам первой части текущего сезона "железнодорожники" занимают 4-ю строчку в таблице с 31-м очком в 18-ти матчах. Отставание от "Краснодара", занимающего первое место, составляет 7 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Локомотив Дзюба Чорлука
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