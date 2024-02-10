– Совру, если скажу, что думал именно о России. Но в итоге вариант с “Динамо” оказался единственным реальным — в остальных европейских чемпионатах закрылось окно.
24-летний Бителло пополнил состав московского “Динамо” осенью 2023 года. В сентябре он подписал долгосрочное соглашение с бело-голубыми, которое рассчитано до июня 2028 года. Бразильский хавбек перешел в стан российского клуба из “Гремио”. Как информирует портал Transfermarkt, за данный трансфер динамовцы выложили 10 миллионов евро.
Источник: “СЭ”
Бителло – о переходе в “Динамо”: совру, если скажу, что думал именно о России
Футболист московского “Динамо” Бителло объяснил свой переход в российский клуб.
Фото: ФК "Динамо"