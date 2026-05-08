По информации источника, "Динамо" все же вылетело в Москву из Краснодара, где вчера, 7 мая, уступило "быкам" в финале Пути РПЛ Кубка России (0:0, по пенальти - 5:6).
Первоначально рейс был отменен из-за запрета на полеты. В пятницу днем команда выехала в столицу на автобусе. Однако позже запрет был снят, и бело-голубые вернулись, чтобы отправиться домой на самолете.
Следующий матч "Динамо" проведет 11 мая в рамках 29-го тура РПЛ против "Краснодара" на стадионе "ВТБ Арена" в Москве.
Источник: "СЭ"
"Динамо" покинуло Краснодар спустя сутки - "СЭ"
Бело-голубые смогли улететь в Москву.
Фото: ФК "Динамо"