Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2025/26
Факел
0 - 0 0 0
СКА-ХабаровскЗавершен
Чайка
0 - 2 0 2
ЧерноморецЗавершен
Родина
2 - 0 2 0
ЧелябинскЗавершен

"Реал" оштрафовал двух игроков на миллион евро

"Реал" завершил внутреннее разбирательство после конфликта между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.
Фото: Getty Images
Мадридский клуб опубликовал новое официальное заявление на своём сайте.

Ранее в прессе была информация, что между игроками произошла драка на тренировочной базе команды. После инцидента Вальверде оказался в больнице, а клуб начал дисциплинарное расследование.

Теперь "Реал" объявил о завершении рассмотрения дела. Оба полузащитника получили штраф по 500 тысяч евро.

Также в заявлении отмечается, что футболисты извинились перед руководством клуба, партнёрами по команде, тренерским штабом и болельщиками.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 3
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится