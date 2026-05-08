"Реал" оштрафовал двух игроков на миллион евро

"Реал" завершил внутреннее разбирательство после конфликта между Федерико Вальверде и Орельеном Тчуамени.

Мадридский клуб опубликовал новое официальное заявление на своём сайте.



Ранее в прессе была информация, что между игроками произошла драка на тренировочной базе команды. После инцидента Вальверде оказался в больнице, а клуб начал дисциплинарное расследование.



Теперь "Реал" объявил о завершении рассмотрения дела. Оба полузащитника получили штраф по 500 тысяч евро.



Также в заявлении отмечается, что футболисты извинились перед руководством клуба, партнёрами по команде, тренерским штабом и болельщиками.