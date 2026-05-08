В "Родине" рассказали, где планируют играть домашние матчи РПЛ

Спортивный директор "Родины" Алексей Зинин ответил, на каком стадионе команда будет проводить домашние игры.
"На данный момент мы ориентируемся на то, что мы будем играть в Химках. Мы тренируемся на искусственном поле, у нас нет натурального поля. Все просто и логично.

Ну и плюс, зачем менять то хорошее, что здесь получилось, то, что мы выстроили здесь", - сказал Зинин.

Напомним, ранее стало известно, что московская "Родина" досрочно напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу, где сыграет с сезона 2026/2027. Это случилось впервые в истории клуба.

За тур до окончания чемпионата московская команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги и по дополнительным показателям опережает воронежский "Факел", идущий вторым. В этом сезоне домашние матчи столичный клуб проводит на стадионе "Арена Химки".

Источник: "Матч ТВ"

