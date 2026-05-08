В "Родине" рассказали, где планируют играть домашние матчи РПЛ

"На данный момент мы ориентируемся на то, что мы будем играть в Химках. Мы тренируемся на искусственном поле, у нас нет натурального поля. Все просто и логично.
Ну и плюс, зачем менять то хорошее, что здесь получилось, то, что мы выстроили здесь", - сказал Зинин.
Напомним, ранее стало известно, что московская "Родина" досрочно напрямую вышла в Российскую Премьер-Лигу, где сыграет с сезона 2026/2027. Это случилось впервые в истории клуба.
За тур до окончания чемпионата московская команда занимает первое место в турнирной таблице Первой лиги и по дополнительным показателям опережает воронежский "Факел", идущий вторым. В этом сезоне домашние матчи столичный клуб проводит на стадионе "Арена Химки".
