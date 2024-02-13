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Семак: фланги защиты в "Зените" не до конца укомплектованы

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Наставник санкт-петербургского "Зенита" Сергей Семак высказался о проблемах своей команды с составом.
Фото: официальный сайт "Зенита"
"Можно сказать, что фланги защиты не до конца укомплектованы. Но на оставшиеся месяцы чемпионата у нас есть кем заменить игроков на эту позицию. Это лучше, чем делать какие-то резкие движения", - цитирует Семака источник.

В зимнее трансферное окно состав "Зенита" покинул Алексей Сутормин, который периодически выходил на правом фланге обороны. Кроме того, дублер Дугласа Сантоса на левом фланге обороны Данил Круговой был отстранен от тренировок с основным составом и весеннюю часть сезона проведет в "Зените-2" во Второй лиге.

Летом Данил Круговой перейдет в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее "Зенит" предпринимал попытки подписать левого латераля "Локомотива" Наира Тикнизяна. "Железнодорожники" приняли предложение "Зенита" в размере 8+2 миллионов евро за трансфер армянского футболиста, однако "сине-бело-голубые" не смогли договориться об условиях личного контракта с Тикнизяном.

Источник: "Чемпионат"

Зенит Семак
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