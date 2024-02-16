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Алдонин: если Файзуллаев продолжит так играть в ЦСКА, он может перейти в Европу

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Бывший полузащитник ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин высоко оценил перспективы вингера "армейцев" Аббосбека Файзуллаева.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Файзуллаев - очень качественный футболист. Он пришелся ко двору ЦСКА, стал одним из лидеров команды. После успешного выступления на Кубке Азии Аббосбек может задуматься о переходе в европейский клуб. Если Файзуллаев будет так же, как и сейчас требователен к себе, то он станет чаще выходить в стартовом составе ЦСКА. В осеннем отрезке он был одним из лучших футболистов РПЛ", - сказал Алдонин.

Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из узбекского "Пахтакора" летом прошлого года. "Армейцы" заплатили за его трансфер 500 тысяч евро. В первой части сезона на счету Файзуллаева 2+9 по системе гол+пас в 18-ти матчах РПЛ и Кубка России.

В январе текущего года Аббосбек Файзуллаев принял участие на Кубке Азии в Катаре в составе сборной Узбекистана. Полузащитник отметился 2-мя голами в 5-ти матчах на турнире. Сборная Узбекистана дошла до стадии 1/4 финала, где уступила будущим чемпионам, хозяевам турнира - сборной Катара.

Источник: "РБ Спорт"

ЦСКА Файзуллаев Алдонин
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