"Будь я на месте руководителей "Спартака", я бы сразу расторг контракт с Квинси Промесом. Как этого можно было еще не сделать? Это большой удар по всему российскому футболу. У "Спартака" и так проблем много, а теперь еще больше — они должны это понимать, разве нет?", - цитирует Петржелу "РБ Спорт".
Напомним, что недавно суд Амстердама назначил Промесу шесть лет тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне Квинси провел за "Спартак" 21 матч и отметился 8-ю забитыми мячами и 8-ю голевыми передачами. После 18-ти сыгранных туров московский клуб занимает пятую строчку в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков.
Петржела: будь я на месте руководителей "Спартака", я бы сразу расторг контракт с Квинси Промесом
Экс-тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался о Квинси Промесе.
Фото: ФК "Спартак"