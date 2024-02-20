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Мостовой: в "Зените" решили, что будут покупать дорогих футболистов. А ты попробуй купить, когда денег нет

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой оценил работу клубов РПЛ на трансферном рынке.
Фото: РИА Новости
"В "Зените" же все выстроено, они решили, что будут покупать дорогих футболистов. Особого труда в этом случае не надо - взял и купил. А ты попробуй купить, когда нет денег. Например, ЦСКА потратил небольшие деньги на Файзуллаева, а он прогрессирует и растет. Понятно, ему еще нужно время, но таких примеров в Европе очень много, когда находили молодого игрока и делали из него звезду", - сказал Мостовой.

Московский ЦСКА приобрел 20-летнего вингера Аббосбека Файзуллаева из узбекского "Пахтакора" прошлым летом за 500 тысяч евро. В первой части дебютного сезона на счету игрока 2 гола и 9 результативных передач в 18-ти матчах за ЦСКА во всех турнирах. Файзуллаев дошел до стадии 1/4 финала Кубка Азии, где в январе 2024-го принимал участие в составе сборной Узбекистана. На турнире игрок отметился двумя голами.

Этой зимой "Зенит" приобрел двух бразильских вингеров. За трансфер Артура "Палмейрасу" заплатили 15 миллионов евро. Педро из "Коринтианса" обошелся "сине-бело-голубым" в 8 миллионов евро. Еще 5 миллионов было потрачено на защитника "Флуминенсе" Нино, а летом в "Зенит" за 8 миллионов евро перебрался защитник "Црвены Звезды" Страхиня Эракович.

Источник: "РБ Спорт"

Зенит Мостовой Российские трансферы ЦСКА Файзуллаев
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