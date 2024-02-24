— Соперник играл лучше нас на протяжении 70 минут. Их победа со счетом 1:0 была бы заслуженной, до пропущенного гола у нас не получалось ничего.
24 февраля 2024 года московские ЦСКА и “Динамо” провели товарищеский матч. Игра завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1. Она стала последней для обеих команд перед возобновлением текущего сезона.
Напомним, подопечные Марцела Лички после 18 туров чемпионата России набрали 32 очка и расположились на третьем месте в таблице.
Источник: “Матч ТВ”
Личка – об игре с ЦСКА: победа армейцев со счетом 1:0 была бы заслуженной
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка считает, что его команда не заслужила победу над ЦСКА в товарищеском матче.
Фото: "Матч ТВ"