Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кристал Пэлас
3 - 0 3 0
БёрнлиЗавершен
Манчестер Юнайтед
1 - 2 1 2
ФулхэмЗавершен
Брайтон
1 - 1 1 1
ЭвертонЗавершен
Астон Вилла
4 - 2 4 2
Ноттингем ФорестЗавершен
Борнмут
0 - 1 0 1
Манчестер Сити2 тайм
Арсенал
23:00
НьюкаслНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Гранада
Перенесён
Валенсия
Барселона
4 - 0 4 0
ХетафеЗавершен
Алавес
1 - 0 1 0
Мальорка2 тайм
Альмерия
23:00
АтлетикоНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Сассуоло
2 - 3 2 3
ЭмполиЗавершен
Салернитана
0 - 2 0 2
МонцаЗавершен
Дженоа
22:45
УдинезеНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Штутгарт
1 - 1 1 1
КёльнЗавершен
Унион
2 - 2 2 2
ХайденхаймЗавершен
Вердер
1 - 1 1 1
ДармштадтЗавершен
Боруссия М
5 - 2 5 2
БохумЗавершен
Бавария
1 - 1 1 1
РБ Лейпциг2 тайм

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лорьян
0 - 1 0 1
НантЗавершен
Страсбург
23:00
БрестНе начат

Товарищеские матчи. Клубы

Локомотив
3 - 1 3 1
РостовЗавершен
Динамо
2 - 1 2 1
ЦСКАЗавершен

Личка – об игре с ЦСКА: победа армейцев со счетом 1:0 была бы заслуженной

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Главный тренер московского “Динамо” Марцел Личка считает, что его команда не заслужила победу над ЦСКА в товарищеском матче.
Фото: "Матч ТВ"
— Соперник играл лучше нас на протяжении 70 минут. Их победа со счетом 1:0 была бы заслуженной, до пропущенного гола у нас не получалось ничего.

24 февраля 2024 года московские ЦСКА и “Динамо” провели товарищеский матч. Игра завершилась победой бело-голубых со счетом 2:1. Она стала последней для обеих команд перед возобновлением текущего сезона.

Напомним, подопечные Марцела Лички после 18 туров чемпионата России набрали 32 очка и расположились на третьем месте в таблице.

Источник: “Матч ТВ”

Личка Динамо ЦСКА
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится