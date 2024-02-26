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Быстров: работа в "Спартаке"? С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда

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Экс-полузащитник сборной России Владимир Быстров заявил о желании поработать в РПЛ.
Фото: "Чемпионат"
"Соглашусь ли я работать в "Спартаке"? С удовольствием пойду в любой клуб. Я разбираюсь в футболе иногда. Амарал? Вообще не знаю, кто это. Приезжают откуда-то какие-то Амаралы и еще кто-то - не знаю их. Да, они в Европе хорошо себя проявляли, но Европа - это немножко другое, у нас все-таки Россия!" - сказал Быстров.

Нынешней зимой на должность спортивного директора "Спартака" был назначен португальский специалист Томаш Амарал. Ранее Амарал работал Главным скаутом португальской "Бенфики". Кроме того, в карьере 33-летнего португальца есть опыт работы в испанских "Гранаде", "Вальядолиде" и "Эйбаре", а карьеру Амарал начал в статусе видеоаналитика "Браги" в 2014-м году.

Источник: "РБ Спорт"

Спартак Амарал Быстров
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