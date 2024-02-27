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Игрок ЦСКА Келлвен: хотел бы получить паспорт РФ? Возможно, проблем в этом не вижу

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Защитник ЦСКА Келлвен заявил, что был бы не против получить паспорт РФ.
Фото: ПФК ЦСКА
"Хотел бы получить паспорт РФ? Возможно, проблем в этом не вижу. Понимаю, что с ним я мог бы играть за сборную России через определенное время. Но, честно говоря, у меня есть мечта играть за сборную Бразилии", - цитирует Келлвена "РБ Спорт".

Келлвен перешел в ЦСКА из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" за 4,5 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок "Крыльев Советов" Костанца также может получить паспорт РФ. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 28 очков.

ЦСКА Келлвен
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