"Хотел бы получить паспорт РФ? Возможно, проблем в этом не вижу. Понимаю, что с ним я мог бы играть за сборную России через определенное время. Но, честно говоря, у меня есть мечта играть за сборную Бразилии", - цитирует Келлвена "РБ Спорт".
Келлвен перешел в ЦСКА из бразильского "Атлетико Паранаэнсе" за 4,5 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провел за московский клуб 16 матчей и отметился одним забитым голом и 4-мя результативными передачами. Ранее в СМИ появилась информация о том, что игрок "Крыльев Советов" Костанца также может получить паспорт РФ. После 18-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ и имеет в своем активе 28 очков.
Игрок ЦСКА Келлвен: хотел бы получить паспорт РФ? Возможно, проблем в этом не вижу
Защитник ЦСКА Келлвен заявил, что был бы не против получить паспорт РФ.
Фото: ПФК ЦСКА