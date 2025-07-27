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"Мы не рассчитываем на них". Челестини сообщил, кто уже точно покидает ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что полузащитники Аббосбек Файзуллаев и Максим Мухин покидают клуб этим летом.
Фото: ПФК ЦСКА
"Они покидают клуб: Мухин и Аббос, это реальность. Их нет уже четыре дня, мы не рассчитываем на них", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".

Напомним, ранее Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по коммуникациям московского ЦСКА, сообщил, что атакующий полузащитник "армейцев" Аббосбек Файзуллаев отправился в Турцию для прохождения медицинского обследования перед переходом в "Истанбул Башакшехир".

Также в СМИ появлялась информация о том, что опорный хавбек красно-синих Максим Мухин может быть арендован клубом "Сочи".

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