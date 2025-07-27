"Они покидают клуб: Мухин и Аббос, это реальность. Их нет уже четыре дня, мы не рассчитываем на них", - приводит слова Челестини "Матч ТВ".
Напомним, ранее Кирилл Брейдо, занимающий должность директора по коммуникациям московского ЦСКА, сообщил, что атакующий полузащитник "армейцев" Аббосбек Файзуллаев отправился в Турцию для прохождения медицинского обследования перед переходом в "Истанбул Башакшехир".
Также в СМИ появлялась информация о том, что опорный хавбек красно-синих Максим Мухин может быть арендован клубом "Сочи".
"Мы не рассчитываем на них". Челестини сообщил, кто уже точно покидает ЦСКА
Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини рассказал, что полузащитники Аббосбек Файзуллаев и Максим Мухин покидают клуб этим летом.
Фото: ПФК ЦСКА