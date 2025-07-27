"Хотел бы видеть Зайнутдинова в "Динамо"? Было бы интересно. Если бы это было возможно, то да", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
Напомним, ранее появилась информация о том, что Бахтиёр Зайнутдинов прошел медицинское обследование перед переходом в московское "Динамо". По данным СМИ, сумма трансфера составит три миллиона евро.
В прошлом сезоне Зайнутдинов провел 12 матчей за турецкий "Бешикташ" и сделал одну результативную передачу. ransfermarkt оценивает текущую рыночную стоимость 27-летнего игрока в 3 миллиона евро. Ранее футболист уже играл в РПЛ и защищал цвета московского ЦСКА, а также "Ростова".
Карпин - о возможном переходе Зайнутдинова в "Динамо": было бы интересно
Главный тренер "Динамо" Валерий Карпин прокомментировал возможный трансфер Бахтиера Зайнутдинова.
Фото: ФК "Бешикташ"