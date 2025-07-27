Сторожук - о поражении от ЦСКА: забили гол, но за минуту произошло затмение

- Мы только начинаем подготовку и начинаем чемпионат. Забили гол, но за минуту произошло затмение. Есть футбольные законы, при которых нельзя обыгрывать соперников в штрафной и давать шанс сопернику убежать в атаку.
Сегодня, 27 июля, грозненский "Ахмат" встречался в гостях в рамках второго тура чемпионата России с московским ЦСКА. Матч проходил на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена" и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Команда Александра Сторожука повела в счете на 12-й минуте игры, однако пропустила два мяча в добавленное в первому тайму время.
Таким образом грозненцы пока не сумели набрать ни одного очка в этом сезоне.
Источник: "Матч ТВ"