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Сторожук - о поражении от ЦСКА: забили гол, но за минуту произошло затмение

Главный тренер "Ахмата" Александр Сторожук поделился мыслями после матча 2-го тура чемпионата России против ЦСКА (1:2).
Фото: ФК "Ахмат"
- Мы только начинаем подготовку и начинаем чемпионат. Забили гол, но за минуту произошло затмение. Есть футбольные законы, при которых нельзя обыгрывать соперников в штрафной и давать шанс сопернику убежать в атаку.

Сегодня, 27 июля, грозненский "Ахмат" встречался в гостях в рамках второго тура чемпионата России с московским ЦСКА. Матч проходил на домашнем стадионе красно-синих "ВЭБ Арена" и завершился победой хозяев со счетом 2:1. Команда Александра Сторожука повела в счете на 12-й минуте игры, однако пропустила два мяча в добавленное в первому тайму время.

Таким образом грозненцы пока не сумели набрать ни одного очка в этом сезоне.

Источник: "Матч ТВ"

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