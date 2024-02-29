Как сообщает источник, “Краснодар” собирается заключить новые контракты с полузащитниками Александром Черниковым и Эдуардом Сперцяном. Сейчас стороны уже ведут переговоры о продлении соглашений.
Напомним, Александр и Эдуард являются воспитанниками “быков”. Контракты Черникова и Сперцяна с “Краснодаром” рассчитаны до лета 2026 года.
Источник: “Чемпионат”
“Чемпионат”: “Краснодар” ведет переговоры с Черниковым и Сперцяном по продлению контрактов
“Краснодар” собирается продлить контракты со своими талантливыми воспитанниками.
Фото: РИА Новости