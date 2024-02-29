Матчи Скрыть

Кубок Испании

Новости
Атлетик
23:30
АтлетикоНе начат

“Чемпионат”: “Краснодар” ведет переговоры с Черниковым и Сперцяном по продлению контрактов

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Краснодар” собирается продлить контракты со своими талантливыми воспитанниками.
Фото: РИА Новости
Как сообщает источник, “Краснодар” собирается заключить новые контракты с полузащитниками Александром Черниковым и Эдуардом Сперцяном. Сейчас стороны уже ведут переговоры о продлении соглашений.

Напомним, Александр и Эдуард являются воспитанниками “быков”. Контракты Черникова и Сперцяна с “Краснодаром” рассчитаны до лета 2026 года.

Источник: “Чемпионат”

Краснодар Сперцян Черников
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится