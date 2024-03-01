"Спартак" в десятки раз увеличил расходы на безопасность, а за игроком, который попадает в неприятности, не уследили. И какой толк от двухметровых охранников, расставленных на стадионе повсюду, если такое происходит? С огромным риском вывезли на сборы вместо того, чтобы закрыть в Тарасовке и вообще не выпускать за пределы России. Удивительно, как слабо и недальновидно действует клуб", - приводит слова Салиховой Metaratings.
Вчера, 29-го февраля Квинси Промес не смог вылететь со "Спартаком" из ОАЭ в Россию. Стало известно, что нападающий московского клуба попал в ДТП и скрылся с места преступления. Ранее суд Амстердама приговорил Квинси к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. 2-го марта "красно-белые" сыграют с "Зенитом" в рамках 19-го тура РПЛ. После 18-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке в турнирной таблице с отставанием от лидера в два очка.
Зарема: "Спартак" увеличил расходы на безопасность, а за игроком, который попадает в неприятности, не уследили
Зарема Салихова, жена экс-владельца "Спартака" Леонида Федуна, высказался о ситуации с Квинси Промесом.
Фото: ФК "Спартак"