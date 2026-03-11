Матчи Скрыть

Лига Чемпионов УЕФА

Байер
20:45
АрсеналНе начат
Буде-Глимт
23:00
Спортинг ЛиссабонНе начат
Реал Мадрид
23:00
Манчестер СитиНе начат
ПСЖ
23:00
ЧелсиНе начат

Игнатьев ответил, чего не хватает Пиняеву

Бывший игрок "Локомотива" Владислав Игнатьев высказался о Сергее Пиняеве.
Фото: ФК "Локомотив"
Владислав Игнатьев заявил, что Сергею Пиняеву не хватает стабильности.

"Прогресс Пиняева остановился? Он ещё молодой парень. Всякое бывает. Я тоже был в его возрасте. Понимаю, через что футболисты проходят в эти годы.

Ему не хватает стабильности. Когда эта стабильность появится, тогда ты и будешь играть на своём уровне, прогрессировать, помогать команде и завоёвывать трофеи", - сказал Игнатьев Legalbet.

Сергей Пиняев выступает в составе московского "Локомотива". В текущем сезоне левый вингер провел за "железнодорожников" 11 матчей и забил 1 гол. Соглашение с российским футболистом рассчитано до конца июня 2028 года. Трансферная стоимость 21-летнего игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 10 миллионов евро.

