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Тренер "Локомотива" Галактионов - о поражении "Динамо": так "брать автографы" у игроков соперника нельзя

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Главный тренер "Локомотива" Михаил Галактионов высказался после поражения своей команды в 19-м туре РПЛ от "Динамо".
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Готовились, смотрели последние их матчи на сборах. Но очень много невынужденных ошибок и простых потерь допустили. Хотя первые 10-15 минут мяч был у нас, были подходы, но потом отдали инициативу. В случае с первым мячом игрок соперника без борьбы зашел в штрафную - так нельзя. Если мы хотим биться и грызться за места, то вот так "брать автографы" у игроков соперника нельзя", - сказал Галактионов.

Первое московское дерби в 2024-м году между "Динамо" и "Локомотивом" завершилось победой "бело-голубых" со счетом 2:1. В составе "Динамо" голы на свой счет записали бразильский полузащитник Бителло и вингер Денис Макаров. "Железнодорожники" отыграли лишь один мяч в последние минуты матча. Гол на счету полузащитника "Локо" Рифата Жемалетдинова.

"Динамо", одержав победу, сохранило за собой 3-ю строчку в турнирной таблице. Отставание от "Зенита" и "Краснодара" составляет теперь 2 и 4 очка соответственно. "Локомотив" остался на 5-м месте с 31-м очком. Столько же - на счету московского "Спартака".

Источник: "Матч ТВ"

Локомотив Галактионов Динамо
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