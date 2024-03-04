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Агент: замена Дзюбы с "Динамо"? ни о какой травме я не слышал

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Агент форварда "Локомотива" Артема Дзюбы Леонид Гольдман прокомментировал раннюю замену своего клиента в дерби с "Динамо".
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Замена из-за возможной травмы? По замене надо обращаться в клуб, ни о какой травме я не слышал. У Артёма со здоровьем всё хорошо", - цитирует Гольдмана "Спорт день за днём".

Матч 19-го тура чемпионата России между московскими "Динамо" и "Локомотивом" завершился победой "бело-голубых" со счетом 2:1. Опытный нападающий "железнодорожников" Артем Дзюба вышел на поле с первых минут, однако был заменен уже в перерыве встречи. Победа позволила "Динамо" остаться на 3-й строчке в таблице и приблизиться к "Зениту" на расстояние 2-х очков.

"Локомотив" опустился на 5-ю строчку. В активе команды осталось 31 очко. Столько же - у московского "Спартака", который в 19-м туре сыграл вничью с "Зенитом".

Локомотив Динамо Дзюба
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