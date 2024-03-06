Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин поделился своими рассуждениями на тему того, почему клуб не разорвал трудовое соглашение с нападающим Квинси Промесом после того, как суд признал его виновным в контрабанде наркотиков и нападении на двоюродного брата. По словам Заварзина, «Спартак» ждет результатов апелляции, которую подали адвокаты Квинси Промеса.
«Если апелляция будет удовлетворена и Промес ни за что не будет отвечать согласно законодательству Нидерландов, то «Спартак» будет отвечать по условиям договора, которые он не выполнил, не дождавшись завершения судебного разбирательства. Вот это их и останавливает. Ждут завершения, а уже потом будут делать соответствующие выводы», - передает слова Заварзина «Спорт День за Днем».
Заварзин – о возможном разрыве контракта между "Спартаком" и Промесом: они ждут завершения судебного разбирательства
Экс-генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин высказал предположение о том, почему клуб не разорвал контракт с нападающим Квинси Промесом на фоне его обвинений в контрабанде наркотиков.
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