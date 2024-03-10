Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Оренбург
0 - 0 0 0
Балтика2 тайм
Локомотив
16:30
СочиНе начат
Спартак
19:00
ФакелНе начат

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
0 - 0 0 0
СКА-Хабаровск1 тайм
Кубань
0 - 0 0 0
Арсенал Тула1 тайм
Динамо Мх
16:00
ЛенинградецНе начат
Алания
17:00
СоколНе начат

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Астон Вилла
16:00
ТоттенхэмНе начат
Вест Хэм
17:00
БёрнлиНе начат
Брайтон
17:00
Ноттингем ФорестНе начат
Ливерпуль
18:45
Манчестер СитиНе начат

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алавес
16:00
Райо ВальеканоНе начат
Лас-Пальмас
18:15
АтлетикНе начат
Реал Мадрид
20:30
СельтаНе начат
Бетис
23:00
ВильярреалНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Лечче
0 - 1 0 1
Верона1 тайм
Милан
17:00
ЭмполиНе начат
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
Фиорентина
22:45
РомаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
Айнтрахт
19:30
ХоффенхаймНе начат
Байер
21:30
ВольфсбургНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
ПСЖ
0 - 1 0 1
Реймс1 тайм
Страсбург
17:00
МонакоНе начат
Метц
17:00
КлермонНе начат
Гавр
17:00
ТулузаНе начат
Лилль
19:00
РеннНе начат
Марсель
22:45
НантНе начат

Черчесов – об игре "Динамо" против "Ахмата": москвичи победили на классе

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился своими мыслями об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.
Фото: "РИА Новости"
Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнением об игре «Динамо» в текущем сезоне. По словам Черчесова, в рамках Кубка России «Динамо» в противостоянии с «Зенитом» показало лучший футбол, чем в 19-ом туре Российской Премьер-Лиги против «Ахмата». Также бывший наставник сборной России отметил, что далеко не всегда можно побеждать на классе.

«Вчера они победили на классе, но и у «Ахмата» были моменты. Всё сложилось хорошо для «Динамо». Видно, что у них команда и игроки выше классом, чем «Ахмат»», - передает слова Черчесова «Чемпионат».

Черчесов Станислав Динамо Ахмат
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится