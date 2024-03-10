Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказал свое мнением об игре «Динамо» в текущем сезоне. По словам Черчесова, в рамках Кубка России «Динамо» в противостоянии с «Зенитом» показало лучший футбол, чем в 19-ом туре Российской Премьер-Лиги против «Ахмата». Также бывший наставник сборной России отметил, что далеко не всегда можно побеждать на классе.
«Вчера они победили на классе, но и у «Ахмата» были моменты. Всё сложилось хорошо для «Динамо». Видно, что у них команда и игроки выше классом, чем «Ахмат»», - передает слова Черчесова «Чемпионат».
Черчесов – об игре "Динамо" против "Ахмата": москвичи победили на классе
Экс-наставник сборной России Станислав Черчесов поделился своими мыслями об игре «Динамо» в нынешнем сезоне.
Фото: "РИА Новости"