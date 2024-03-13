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Воспитанник “Зенита” Зуев: мне предлагали перейти в “Вильярреал”

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Защитник “Волгаря” Илья Зуев рассказал, что мог оказаться в испанском “Вильярреале”.
Фото: ФК "Зенит"
– Агенты предлагали различные варианты, в том числе “Вильярреал” — примерно в 2014 году. Не знаю, правда ли мной там интересовались.

Напомним, Зуеву 30 лет. Он является воспитанником академии петербургского “Зенита”. С лета 2023 года Зуев выступает в составе “Волгаря”. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца этого сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 300 тысяч евро.

Источник: “Чемпионат”

Зенит Вильярреал Волгарь
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