– Агенты предлагали различные варианты, в том числе “Вильярреал” — примерно в 2014 году. Не знаю, правда ли мной там интересовались.
Напомним, Зуеву 30 лет. Он является воспитанником академии петербургского “Зенита”. С лета 2023 года Зуев выступает в составе “Волгаря”. Его действующее соглашение с клубом рассчитано до конца этого сезона. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в 300 тысяч евро.
Источник: “Чемпионат”
Воспитанник “Зенита” Зуев: мне предлагали перейти в “Вильярреал”
Защитник “Волгаря” Илья Зуев рассказал, что мог оказаться в испанском “Вильярреале”.
Фото: ФК "Зенит"