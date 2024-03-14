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Семак: "Зенит" играл лучше и заслужил победу

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Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Динамо" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Фото: Чемпионат.com
"Матч понравился. Хорошая игра с точки зрения интенсивности, атмосферы. Марцел создал хорошую команду, но мы играли лучше и заслужили победу", - приводит слова Семака "Чемпионат".

В среду, 13 марта, "Зенит" принимал на своем поле московское "Динамо" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Несмотря на то, что петербуржцы уступили в первом матче (0:1), по сумме двух встреч именно команда Сергея Семака вышла в следующую стадию соревнования.

Семак Зенит Кубок России Динамо
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