"Матч понравился. Хорошая игра с точки зрения интенсивности, атмосферы. Марцел создал хорошую команду, но мы играли лучше и заслужили победу", - приводит слова Семака "Чемпионат".
В среду, 13 марта, "Зенит" принимал на своем поле московское "Динамо" в ответной встрече 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России. Игра проходила на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев поля со счетом 2:0. Несмотря на то, что петербуржцы уступили в первом матче (0:1), по сумме двух встреч именно команда Сергея Семака вышла в следующую стадию соревнования.
Семак: "Зенит" играл лучше и заслужил победу
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак прокомментировал победу над "Динамо" в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России (2:0).
Фото: Чемпионат.com