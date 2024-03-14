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Умяров: мы всегда бьёмся за тренера - уже не первый раз происходят разные разговоры об увольнениях в "Спартаке"

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Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров прокомментировал информацию о возможном увольнении Гильермо Абаскаля.
Фото: ФК "Спартак"
"Мы всегда бьёмся за тренера, за болельщиком и за клуб. Уже не первый раз происходят разные разговоры об увольнениях в "Спартаке", поэтому мы в этом не участвуем. Внешне видели новости, особо не вчитывались", - приводит слова Умярова "Чемпионат".

Сегодня, 14-го марта московский "Спартак" одержал победу над "Оренбургом" в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 3:1. Забитыми мячами отличились: Соболев, Зиньковский и Бабич, единственным гол в составе гостевой команды на свой счет записал Горбани. В полуфинале турнира московский клуб может сыграть с "Балтикой", "Зенитом" или ЦСКА. После 20-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 31 очко. После поражения от воронежского "Факела" в РПЛ (0:2) в СМИ появилась информация о том, что главный тренер московского клуба Гильермо Абаскаль в скором времени может быть отправлен в отставку.

Спартак Наиль Умяров Абаскаль Оренбург Кубок России
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