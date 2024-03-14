"Наделали много ошибок. Позволили гостям доминировать во втором тайме. Надеемся, будем сильнее после перерыва. Промах Дзюбы с пенальти? Такое бывает. Поддержали его", - цитирует Митая "РБ Спорт".
"Локомотив" уступил "Балтике" в серии послематчевых пенальти в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:1, 6:7 - пен.). Свои попытки в серии послематчевых пенальти не реализовали Артем Дзюба и Сергей Пиняев. После 20-ти сыгранных туров команда Михаила Галактионова занимает пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка. Московский клуб продолжит выступление в Кубке в нижней сетке - Пути регионов.
Защитник "Локомотива" Митай: мы поддержали Дзюбу после незабитого пенальти
Защитник московского "Локомотив" Марио Митай высказался о поражении "Балтике" в Кубке России (1:1, 6:7 - пен.).
Фото: ФК "Локомотив"