Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Валенсия
23:00
МальоркаНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2024/25
Боруссия Д
22:30
Боруссия МНе начат

Суперкубок Италии

Болонья
22:00
ИнтерНе начат

Бушманов оценил игру "Локомотива" в первой части сезона

Российский тренер Евгений Бушманов оценил игру московского "Локомотива" в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"
"Локомотив" показывает хороший футбол. В прошлом сезоне команда тоже неплохо начала, но на дистанции не хватило. Сейчас выглядит более стабильно. Игра и состав команды выглядят зрело и сбалансированно", - цитирует Бушманова "Чемпионат".

По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.

По итогам сезона-2024/25 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 балла в 30 встречах. Чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".

