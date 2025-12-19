Бушманов оценил игру "Локомотива" в первой части сезона

"Локомотив" показывает хороший футбол. В прошлом сезоне команда тоже неплохо начала, но на дистанции не хватило. Сейчас выглядит более стабильно. Игра и состав команды выглядят зрело и сбалансированно", - цитирует Бушманова "Чемпионат".
По итогам 18 сыгранных туров московский "Локомотив" располагается на третьей строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 37 набранными очками в своем активе и отстает от лидирующего "Краснодара" на 3 балла.
По итогам сезона-2024/25 команда Михаила Галактионова заняла шестое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 53 балла в 30 встречах. Чемпионом страны впервые в истории стал "Краснодар".
Российский тренер Евгений Бушманов оценил игру московского "Локомотива" в первой части сезона РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"