"Самые положительные эмоции от матча с сербами. Играть за сборную — мечта детства. Каждый матч особенный. Очень рад, что у меня была возможность выйти на поле", - цитирует Горшкова "Чемпионат".
Вчера, 21-го марта сборная России обыграла Сербию в товарищеском матче на стадионе московского "Динамо" со счетом 4:0. Забитыми мячами отличились: Антон Миранчук (пенальти), Алексей Миранчук, Максим Осипенко и Иван Сергеев. 25-го числа национальная команда России сыграет с Парагваем на этом же поле. Ранее генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов объявил, что сборная России 8-го июня сыграет со сборной Беларуси в Минске.
Горшков: играть за сборную России — мечта детства
Защитник "Крыльев Советов" и сборной России Юрий Горшков высказался об игре за национальную команду.
Фото: РФС